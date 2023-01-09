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«Вкусно — и точка» не планирует выход на рынок Казахстана из-за ухода McDonald’s

Евгений Жуков
В мире
«Вкусно — и точка» не планирует выход на рынок Казахстана из-за ухода McDonald’s
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российские рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» не планируют на текущий момент выходить на рынок Казахстана, где бренд McDonald’s объявил об уходе из-за ограничений в поставках продуктов. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал представитель пресс-службы компании.

— На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald’s в Казахстане, — отметил представитель компании.

По сведениям корпорации Food Solutions KZ, решение о прекращении работы под известным американским брендом связано с ограничениями в поставках и не имеет отношения к ситуации вокруг Украины, в Белоруссии. Также это не связано с содержанием под стражей Кайрата Боранбаева — бизнесмена и владельца франшизы McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и в некоторых регионах Российской Федерации, передает ТАСС.

До этого стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила уйти из Казахстана из-за проблем с поставками сырья, которые возникли после продажи компанией бизнеса в России. В министерстве сельского хозяйства Казахстана напомнили, что рестораны McDonald's на территории страны обеспечивались мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства.

Казахстан Россия McDonald’s
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