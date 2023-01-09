«Вы где старуху видели?»: Долина посоветовала критикам ее внешности проверить зрение

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская певица Лариса Долина опубликовала в Сети видео, где она в откровенном виде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. Люди раскритиковали внешний вид и танцы артистки. В связи с этим Долина решила дать жесткий ответ критикам ее внешности в своем микроблоге.

Так, она посоветовала хейтерам решить проблемы со зрением.

— Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35–40, — написала она.

Также певица в другой публикации отметила, что ей жаль снобов, которые выливают свой негатив и оставляют язвительные комментарии под ее фотографиями и видео.

В ноябре 2022 года Долина и певица Мия Бойко поругались во время одного из музыкальных телепроектов. В рамках шоу они оценивали участников и давали им советы после их выступлений. В одном из выпусков Долина осталась недовольна тем, что Бойко использовала в своей речи слово «затащил». По ее словам, Долина не понимает некоторых вещей из-за своего возраста и профессионального опыта, а многие слова, которые использует молодежь, кажутся ей странными.