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Появились подробности об убийстве женщины, тело которой нашли на крыше жилого дома в Барнауле

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности об убийстве женщины, тело которой нашли на крыше жилого дома в Барнауле
Фото: Pixabay

Погибшая часто жаловалась сотрудникам МВД на домашнее насилие. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

По неподтвержденным данным, и отец, и мать двоих детей жаловались на домашнее насилие со стороны друг друга.

Также стало известно, что муж погибшей, которого задержали по подозрению в совершении убийства, при первом обращении в правоохранительные органы заявил, что женщина и раньше пропадала. По его словам, супруга часто выпивала и могла не появляться несколько дней.

Дети погибшей заявили, что в день пропажи их мама также была в состоянии алкогольного опьянения, пишет Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что 8 января на крыше жилого дома по улице Юрина в Барнауле было обнаружено тело 38-летней местной жительницы, о пропаже которой заявляли раньше. По подозрению в совершении убийства задержали 37-летнего супруга погибшей. По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января он задушил свою жену и спрятал тело на крыше дома, после чего заявил о пропаже женщины. Сам подозреваемый вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

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