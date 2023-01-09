Человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

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Москва, Родниковая улица, 4к3 Карта всех событий

На западе столицы произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МЧС в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, возгорание случилось в квартире дома № 4, корпус 3, по улице Родниковой. В ведомстве сообщили, что огонь был ликвидирован в 12:12.

Официальная информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

По словам источника «ВМ» в экстренных службах, один человек погиб.

Другой пожар произошел на юго-западе столицы в воскресенье, 8 января. Загорелась квартира жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. В сгоревшем помещении были обнаружены тела троих человек. Экспертиза показала, что у погибших имелись огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.