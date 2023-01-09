Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полицейские в Москве задержали серийных телефонных мошенников

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские в Москве задержали серийных телефонных мошенников
Фото: Пресс-центр МВД России

В Москве сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, которых подозревают в серии телефонных афер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 9 января.

По ее словам, от рук злоумышленников пострадали 30 граждан, преимущественного пожилого возраста. Мошенники получили доступ к базам данных, в которых были указаны имена и телефоны покупателей лекарств и биологически активных добавок. Аферисты звонили пострадавшим и представлялись сотрудниками государственных контрольно-надзорных ведомств. Они сообщали жертвам о том, что в отношении компании-производителя препарата возбуждено уголовное дело, и всем, купившим некачественный продукт, полагается денежная компенсация. Однако для ее получения необходимо заплатить налог и страховку.

Доверчивые граждане переводили средства на указанные аферистами счета, после чего злоумышленники переставали выходить на связь. В результате их преступной деятельности пострадали как минимум 30 человек, общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Деятельность группы была раскрыта, пятерых мужчин, жителей столичного региона, задержали. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены носители информации, банковские карты, телефоны и прочие доказательства.

Видео: Пресс-центр МВД России

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Всех задержанных заключили под стражу.

Другой телефонный аферист лишил столичную пенсионерку одного миллиона 200 тысяч рублей. Однако вскоре полицейские вышли на его след и задержали преступника.

Москва МВД Уголовные дела Задержания Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте