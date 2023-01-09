Кинокритик пояснил, почему фильм «Чебурашка» нравится представителям разных поколений

Фото: Чебурашка, 2023

Фильм «Чебурашка» может стать самым кассовым в российской истории, при этом вряд ли в ближайшее время появится подобный проект. Об этом рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Он отметил, что прокат фильма продолжается и по сборам может обойти «Движение вверх» и «Холопа».

Он также объяснил, с чем связан кассовый успех «Чебурашки». Во-первых, кино вышло на экраны почти при полном отсутствии конкуренции. Во-вторых, фильм вышел в дни школьных каникул, поэтому многие родители пошли в кино с детьми. Кроме того, старого Чебурашку помнят бабушки и дедушки, мамы и папы, которым интересно посмотреть, что произошло в новой версии, передает НСН.

Ранее стало известно, что приключенческий фильм «Чебурашка» стал рекордсменом в новогодние праздники. Картина за первые пять дней проката собрала более двух миллиардов рублей, передает Nation news.

До этого стало известно, что сиквел фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар-2» за 12 дней собрал свыше одного миллиарда долларов. Он занял третью позицию по объемам продаж после последних частей «Мстителей» Marvel: «Война бесконечности» и «Финал».