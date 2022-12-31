«Аватар-2» вошел в тройку самых продаваемых кинокартин

Кадр из фильма «Аватар» / 2009 год

Сиквел фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар-2» за 12 дней собрал свыше одного миллиарда долларов. Он занял третью позицию по объемам продаж после последних частей «Мстителей» Marvel: «Война бесконечности» и «Финал».

Как уточняется, кинокартина Кэмерона делит третью строчку с фильмами «Человек-паук: Нет пути домой» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

При этом какой-либо бурной реакции критиков новый «Аватар» не вызвал, его просто назвали хорошим фильмом. Однако отсутствие какой-либо революции в кино не мешает картине зарабатывать хорошие деньги.

До этого сообщалось, что «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.

С 22 декабря в некоторых кинотеатрах РФ начался предпоказ одной из самых долгожданных мировых премьер — «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы уже сегодня можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».