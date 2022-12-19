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Фильм «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные

Полина Долганова
Общество
Фильм «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные
Кадр из фильма «Аватар» / 2009 год

Фильм «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.

На второй строчке рейтинга расположилась картина «Непослушник-2». Фильм, срежиссированный Владимиром Коттом, вышел в прокат 15 декабря.

Третье место занял фильм «Елки-9» Александры Лупашко и Сергея Наумова. Картина вышла в прокат 1 декабря.

2 ноября трейлер нового фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» появился в Сети. В картине снялись Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и другие. Согласно сюжету, действие второй части фильма разворачивается спустя более десяти лет после событий первой картины. Мировая премьера намечена на 14 декабря.

Недавно сериал Тима Бертона «Уэнсдей» поставил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных сериалов Netflix всего за неделю с начала премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Сергея Сычева, почему новая история семейки Аддамс так понравилась зрителям. По его словам, мрачные фантазии Тима Бертона и история про семейку Аддамс создали идеальный тандем, который воплотился в новом сериале «Уэнсдей».

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