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Три научных фильма выпустили в рамках проекта «Русские географические названия: история открытий»

Араз Салехов
Город
Три научных фильма выпустили в рамках проекта «Русские географические названия: история открытий»
Фото: Unsplash

Три документальных фильма выпущены в Сети в рамках образовательно-просветительского проекта «Русские географические названия: история открытий». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы столицы.

— В ходе проекта решается важнейший вопрос ввода исторических названий, еще не нанесенных на мировую карту, в оборот образовательного процесса, что способствует сохранению истории отечественных достижений, — говорится в сообщении.

Он разработан Фондом имени Миклухо-Маклая при поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН и Фонда президентских грантов. Так, граждане могут изучить три научно-популярных фильма «Русский Атлас» продолжительностью от 25 минут.

Напомним, что в прошлом году в Московском госуниверситете технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского провели 31 встречу в рамках проекта «Университетские субботы». Будущим юристам и криминалистам рассказывали о методах и способах раскрытия преступлений, тем, кто собирается поступать на инженеров и программистов, — о значении технологий Big Data, блокчейн и других.

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