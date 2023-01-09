В Кремле сообщили о полном доверии информации от Минобороны о ходе СВО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что в администрации президента России абсолютно доверяют данным Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции. Об этом он заявил в понедельник, 9 января.

— Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Он добавил, что российское оборонное ведомство чаще всего распространяет информацию в ходе брифингов официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

До этого член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе спецоперации. По его словам, российская армия начала действовать эффективнее, а также научилась принимать во внимание ошибки и делать выводы.