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В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине
Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе спецоперации. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, российская армия начала действовать эффективнее, а также научилась принимать во внимание ошибки и делать выводы.

— Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооруженные силы работают эффективнее, — написал Гурулев.

Он добавил, что из-за успехов России Соединенные Штаты стали активнее оказывать военную помощь Украине.

Парламентарий в своем Telegram-канале подытожил, что на ход спецоперации также могут повлиять новые части и подразделения, созданные в российской армии.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист рассказал, что противопоставить новым боевым западным машинам Россия может целый арсенал военной техники, которая способна уничтожить любые атаки противников.

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