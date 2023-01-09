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Прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре на западе столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Родниковая улица, 4к3 Карта всех событий

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой по факту обнаружения тела женщины в квартире на Родниковой улице, в которой произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 9 января.

По ее словам, в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. На месте происшествия находится Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев, который прибыл на к дому для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире жилого дома № 4, корпус 3, на улице Родниковой на западе столицы. В пресс-службе МЧС заявили, что возгорание было ликвидирвано в 12:12. По неподтвержденным данным, площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В результате пожара погибла женщина.

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