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Предпринимателя Зимина обвиняют в незаконном отчуждении акций каршеринговой компании

Степан Жирнов
Происшествия
Предпринимателя Зимина обвиняют в незаконном отчуждении акций каршеринговой компании
Фото: РИА Новости

Сына основателя компании «Вымпелком», предпринимателя Бориса Зимина* могут заочно арестовать. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

Следствие просит арестовать общественного деятеля по подозрению в незаконном отчуждении акций российской каршеринговой компании BelkaCar. Ранее, в октябре 2022 года, по этому же уголовному делу арестовали еще двоих предпринимателей, которых обвинили в мошенничестве при продаже контрольного пакета ценных бумаг транспортной фирмы, сообщил Telegram-канал «112».

Вопрос об аресте Зимина* будет решаться в Тверском районном суде Москвы 11 января.

Ранее стало известно, что сына основателя «Билайна» МВД объявило в розыск по уголовной статье.

* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранных агентов.

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