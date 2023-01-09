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Мужчина избил пенсионера в московском метро

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил пенсионера в московском метро
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Баррикадная Карта всех событий

В столичном метро мужчина поссорился с пенсионером и избил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 9 января.

По ее словам, драка произошла на станции метро «Баррикадная». Двое мужчин поссорились на платформе. В ходе конфликта 65-летний пенсионер оттолкнул 56-летнего оппонента, из-за чего тот упал. После этого 65-летний мужчина проследовал в вагон.

Поднявшись на ноги, 56-летний мужчина рывком вытащил пенсионера из вагона и принялся избивать его. Произошедшее заметила дежурная по станции и сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали мужчину и доставили его в отделение. Пострадавшего пенсионера госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Фигурант подписал обязательство о явке.

Другая драка произошла в метро на станции «Кунцевская». Один из пассажиров сделал замечание другому мужчине по поводу внешнего вида, на что тот обиделся и полез на обидчика с кулаками. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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