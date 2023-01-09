Более 18 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» в новогодние каникулы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Более 18 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ за время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, за период с 1 по 8 января павильон посетил 18 391 человек. Этот показатель вдвое превышает количество посетителей за аналогичный период 2022 года. Тогда гостями павильона стали девять тысяч граждан.

Левкин отметил, что посмотреть на «Макет Москвы» в 2023 году приходили не только жители столицы, но и туристы из Белоруссии, Вьетнама, Сирии и Казахстана.

Глава департамента подытожил, что гостям павильона на новогодних праздниках каждые полчаса показывали красочные короткие светотехнические представления, передает агентство городских новостей «Москва».

Павильон «Макет Москвы» начал работать 3 октября 2017 года. За это время его успели посмотреть свыше 1,5 миллиона человек.

До этого сообщалось, что в павильоне «Макет Москвы» провели работы по улучшению звукового сопровождения. В процессе работ специалисты применяли умную технологию подавления фонового шума. Благодаря такому решению звук внутри павильона стал глубже и реалистичнее.