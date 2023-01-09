Вернувшиеся из плена российские военные раскрыли подробности пыток на Украине

Фото: СК РФ

Российские военнослужащие, которые находились в плену на Украине, рассказали представителям Следственного комитета РФ о пытках и издевательствах со стороны националистов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, один из военнопленных рассказал, что во время допросов его избивали руками и ногами, вследствие чего ему полностью выбили верхние передние зубы. Кто конкретно наносил удары, мужчина не видел, поскольку ему на голову надели мусорный пакет.

Другой российский военнослужащий рассказал, что в плену ему скотчем заклеивали глаза и избивали резиновой дубинкой. Помимо этого, он сообщил о пытках током. Также мужчина пояснил, что его допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна.

По словам военнослужащего, бойцы из полка «Азов»* во время допроса угрожали ему, «что зарежут или застрелят», передает официальный сайт СК РФ.

В декабре сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных.

* Запрещенная в России террористическая организация.