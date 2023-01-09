«Нет ничего красивее беременной девушки»: у бывшего жениха Бузовой родилась дочь

Фото: YouTube-канал Дениса Лебедева

У сыровара и бывшего жениха телеведущей Ольги Бузовой Дениса Лебедева родилась дочь.

Отношения с ведущей у Лебедева закончились скандалом после шоу «Замуж за Бузову». Однако после этого он смог найти свою любовь — в марте 2021 года предприниматель женился на нотариусе Екатерине Пановой.

Лебедев часто делал публикации в своих социальных сетях, где говорил, как счастлив в браке. Летом 2022-го сыровар поделился с подписчиками, что скоро у него родится второй ребенок. У Лебедева уже имеется сын от предыдущих отношений, с которым он общается и всячески ему помогает.

— Нет ничего красивее беременной девушки… — написал он в своих соцсетях.

А уже в понедельник, 9 января, Елена рассказала, что у них с Денисом родилась дочь.

До этого Бузова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что хотела бы в будущем завести семью, она уверена, что рано или поздно это случится. Певица отметила, что она умеет слушать других людей.