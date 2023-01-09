Пульмонолог Полякова раскрыла, передается ли бронхиальная астма по наследству

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Врач-пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Ирина Полякова рассказала, передается ли бронхиальная астма по наследству.

По словам врача, бронхиальная астма может передаваться по наследству, при этом происходит такая передача напрямую, то есть не через поколение, а непосредственно от родителей к детям.

Если мать или отец ребенка имеют установленный диагноз «бронхиальная астма», вероятность того, что у ребенка возникнет такое же заболевание, составляет около 30 процентов. В случае если такой диагноз есть и у мамы, и у папы, то вероятность наследования повышается до 75 процентов, передает aif.ru.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. При возникновении этого симптома необходимо обратиться к терапевту, который определит дальнейшее лечение.