Более 22 дыхательных движений в минуту: о каких заболеваниях может сигнализировать одышка

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Появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. При возникновении этого симптома необходимо обратиться к терапевту, который определит дальнейшее лечение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, причины одышки могут быть самыми разными. При этом ее проявления также будут отличаться, подчеркнул врач.

— Это могут быть заболевания по двум системам: дыхательной и сердечно-сосудистой. Они в равной степени могут отвечать за одышку, в каждом случае эта одышка будет разная. Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то, как правило, это одышка в покое на поздних стадиях сердечной недостаточности или первичные проявления сердечной недостаточности, когда на вдохе и выдохе человек одинаково испытывает нехватку воздуха. А если говорить о дыхательной системе, то это связано с бронхиальной астмой, эмфиземой: вдохнуть можно, выдохнуть очень тяжело, и одышка может быть, — пояснил эксперт.

Еще одышка может быть связана с таким заболеванием, как фиброз легких, уточнил медик: в этом случае легкие превращаются в соединительную ткань. Также причиной ее возникновения бывают онкологические заболевания или пневмония.

При этом одышка может быть не связана с легкими или сердечно-сосудистой системой, а в некоторых случаях она естественным образом появляется после физнагрузок, уточнил собеседник «ВМ».

— Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании, как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения. Еще мы можем говорить о физиологической одышке. Например, человек пробежался за автобусом — организм испытал нагрузку, использовал резервные силы, так называемую мышечную энергетику. После этого ему нужно будет больше кислорода, — объяснил специалист.

Если человеку внезапно начало требоваться более 22 дыхательных движений в минуту и таких симптомов ранее не было, нужно вызывать скорую помощь, отметил эксперт.

Также такое состояние требует своевременного обращения к специалистам, подчеркнул Кондрахин.

— Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше все зависит от того, что выявится на осмотре. Прежде всего, будут ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови: исключаем заболевания легких, сердца и крови, — рассказал врач.

После этого, по словам эксперта, будет определено дальнейшее лечение. Так, если есть изменения на ЭКГ, это будет кардиография, а при изменениях на рентгене — усугубление компьютерной томографии. Затем врачи решат, можно ли лечить амбулаторно или надо госпитализировать, заключил Кондрахин.