В Госдуме допустили возвращение западного кино в кинотеатры России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские кинотеатры смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино. Об этом в понедельник, 9 января, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что еще в прошлом году были попытки внести подобный законопроект на рассмотрение Госдумы, однако эксперты увидели в этом риски для отрасли. Новый подход будет учитывать данные опасения, написал Горелкин в Telegram-канале.

Осенью генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства.