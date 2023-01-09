Два человека погибли в результате крушения самолета в Ненецком автономном округе

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В результате падения пассажирского самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, воздушное судно совершало рейсовый полет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но по неизвестным причинам было вынуждено совершить жесткую посадку в 10 километрах от пункта назначения.

Наземная группировка спасателей следует на место крушения самолета. По предварительным данным, озвученным одним из пассажиров по телефону, в результате крушения погибли два человека. Всего на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.

Другой самолет упал в Армении в начале зимы. В результате происшествия погибли два человека.