Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два человека погибли в результате крушения самолета в Ненецком автономном округе

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолета в Ненецком автономном округе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В результате падения пассажирского самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, воздушное судно совершало рейсовый полет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но по неизвестным причинам было вынуждено совершить жесткую посадку в 10 километрах от пункта назначения.

Наземная группировка спасателей следует на место крушения самолета. По предварительным данным, озвученным одним из пассажиров по телефону, в результате крушения погибли два человека. Всего на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.

Другой самолет упал в Армении в начале зимы. В результате происшествия погибли два человека.

МЧС Смерть Нарьян-Мар Самолеты
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте