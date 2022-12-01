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Самолет B55 потерпел крушение в Армении

Александр Афонин
В мире
Самолет B55 потерпел крушение в Армении
Фото: mes.am

Самолет B55 потерпел крушение в Армении, на месте происшествия обнаружено два тела. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

— 1 декабря в 14:20 (13:20 по московскому времени — прим. «ВМ») в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55, — говорится в сообщении.

На место крушения были направлены два пожарных и три спасательных отряда, а также группа медиков. По прибытии на место специалисты обнаружили два обгоревших тела. Возгорание самолета ликвидировали в 13:41.

6 ноября сообщалось, что самолет частной авиакомпании Precision Air с 53 пассажирами на борту рухнул в озеро Виктория в Танзании при попытке приземлиться в аэропорту города Букоба. Предположительно, в момент посадки был сильный ветер.

До этого стало известно, что в Турции потерпел крушение пожарный вертолет, принадлежащий России. Он совершал полет для тушения пожара в Мармарисе, однако упал в Денизли. В результате инцидента оба пассажира погибли.

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