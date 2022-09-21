Человек погиб при крушении российского пожарного вертолета в Турции

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Принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. При аварии погиб один человек и пострадали еще четверо. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает издание Sondakika.com.

— Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, — передает сообщение РИА Новости.

Недавно стало известно, что небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался, в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

Позже сообщили, что на борту самолета, который упал в Балтийское море, находились шесть человек.