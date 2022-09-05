В упавшем в Балтийское море частном самолете находились шесть человек

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На борту самолета, который упал в Балтийское море, находились шесть человек. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщило латвийское агентство LETA.

— Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался и в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

До этого сообщалось, что в Соединенных Штатах потерпел крушение частный самолет Cessna 182 Skylane. Он начал падение на оживленную улицу и чуть не задел проезжавший мимо автомобиль. Очевидцы смогли запечатлеть момент падения на видео. На кадрах видно, что самолет начал быстро снижаться на дорогу и в последний момент резко накренился в сторону. В результате судно совершило жесткую посадку на тротуаре.