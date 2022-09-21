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Приметы и советы

Число погибших при крушении российского вертолета в Турции выросло до двух

Евгений Белоусов
В мире
Число погибших при крушении российского вертолета в Турции выросло до двух
Фото: Pixabay

При крушении российского пожарного вертолета в Турции погибли два человека. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Кроме того, стало известно, что на борту вертолета находилось двое россиян, передает РИА Новости.

Вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли 21 сентября. Изначально сообщалось, что при крушении один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Недавно стало известно, что небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался, в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

Позже сообщили, что на борту самолета, который упал в Балтийское море, находились шесть человек.

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