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Драка произошла в ресторане на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Драка произошла в ресторане на севере Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ходынский бульвар Карта всех событий

В ресторане на севере столицы произошла драка с участием нескольких посетителей. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу, 7 января. Между двумя компаниями, отдыхавшими в заведении на Ходынском бульваре, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В процессе конфликта участники потасовки пустили в ход кулаки, предметы мебели и посуду. Вскоре выяснение отношений между компаниями продолжилось на улице, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В пресс-службе МВД по Москве факт обращения сотрудников ресторана в полицию подтвердили.

— По данной информации проводится проверка, — резюмировали в ведомстве.

Другая драка произошла на станции «Баррикадная» столичного метрополитена. При посадке в вагон электропоезда поссорились пенсионер и 56-летний пассажир. Конфликт перерос в потасовку, в результате которой пожилого москвича госпитализировали, а его оппонента задержали.

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