Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета в Ненецком автономном округе

Фото: СК РФ

По факту крушения самолета в Ненецком автономном округе, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, в результате крушения АН-2 недалеко от поселка Каратайка погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту воздушного судна находилось 12 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На место падения самолета прибыли следователи и криминалисты ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что потерпевший крушение самолет совершал рейсовый перелет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка и, вынуждено, совершить жесткую посадку в 10 километрах от пункта назначения.