Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета в Ненецком автономном округе

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета в Ненецком автономном округе
Фото: СК РФ

По факту крушения самолета в Ненецком автономном округе, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, в результате крушения АН-2 недалеко от поселка Каратайка погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту воздушного судна находилось 12 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На место падения самолета прибыли следователи и криминалисты ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что потерпевший крушение самолет совершал рейсовый перелет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка и, вынуждено, совершить жесткую посадку в 10 километрах от пункта назначения.

МЧС Следственный комитет Смерть Нарьян-Мар Самолеты
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте