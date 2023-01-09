Опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи смогут узнать, когда в их доме будет проводиться техническое обслуживание газового оборудования в 2023 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Опубликованный график можно изучить на сайте, через Telegram-бота или с помощью голосового помощника — Алисы.

— Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления бота. Напоминание придет на почту или в мессенджер за неделю и за сутки. После обслуживания попросите оставить обратную связь, оценив работу специалиста, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» напомнили, что под видом мастеров в квартиру способны проникнуть мошенники. Уточняется, что у настоящего сотрудника ведомства будет удостоверение АО «Мосгаз».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что системы жизнеобеспечения столицы функционируют в штатном режиме в условиях аномальной температуры. По его словам, на данный момент сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено.