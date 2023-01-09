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Системы жизнеобеспечения столицы работают штатно в условиях аномальной температуры

Араз Салехов

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Системы жизнеобеспечения столицы работают штатно в условиях аномальной температуры
Фото: shutterstock

Системы жизнеобеспечения столицы функционируют в штатном режиме в условиях аномальной температуры. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — отметил он.

Заммэра уточнил, что на данный момент сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Бирюков заявил, что в связи с сильными морозами столичная система теплоснабжения продолжает работать на максимальных температурных режимах. Изменение параметров работы теплоснабжения является сложной процедурой, которая проводится автоматически под контролем диспетчеров.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с первой в наступившем году рабочей недели в столичном регионе начнется потепление, самый холодный день ожидается 9 января. По его словам, в первые дни этой недели в столичный регион начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона.

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