Синоптик Ильин назвал самый холодный день в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С первой в наступившем году рабочей недели в столичном регионе начнется потепление, самый холодный день ожидается 9 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, в первые дни этой недели в столичный регион начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона. Самый холодный день ожидается в понедельник, со вторника температура начнет медленно повышаться.

— В понедельник температура днем будет находиться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. А потом начнется курс на повышение. Во вторник, 10 января, температура повысится до минус 10 градусов. А в среду будет уже 7 градусов ниже нуля, — рассказал Ильин в беседе с «ВМ».

Он добавил, что в понедельник атмосферное давление будет в пределах 760 миллиметров ртутного столба.

Также синоптик в беседе с «ВМ» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.

Кроме того, Ильин сообщил, что, по предварительным данным, традиционные крещенские морозы в Москве в этом году отменяются.