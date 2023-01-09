Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Ильин назвал самый холодный день в Москве на этой неделе

Георгий Соланович
Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Ильин назвал самый холодный день в Москве на этой неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С первой в наступившем году рабочей недели в столичном регионе начнется потепление, самый холодный день ожидается 9 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, в первые дни этой недели в столичный регион начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона. Самый холодный день ожидается в понедельник, со вторника температура начнет медленно повышаться.

— В понедельник температура днем будет находиться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. А потом начнется курс на повышение. Во вторник, 10 января, температура повысится до минус 10 градусов. А в среду будет уже 7 градусов ниже нуля, — рассказал Ильин в беседе с «ВМ».

Он добавил, что в понедельник атмосферное давление будет в пределах 760 миллиметров ртутного столба.

Также синоптик в беседе с «ВМ» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.

Кроме того, Ильин сообщил, что, по предварительным данным, традиционные крещенские морозы в Москве в этом году отменяются.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте