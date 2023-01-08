«Курс на повышение»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 9 января в столице начнется постепенное потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, в понедельник в Москву начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона:

— Антициклон, который приносил в Москву резкие и жгучие морозы, смещается на юго-восток европейской территории России. Таким образом, Московский регион оказывается уже в западной части антициклона. Массы более теплого воздуха начнут поступать в столицу.

Несмотря на это, понедельник станет самым холодным на предстоящей неделе, отметил синоптик. Однако с каждым днем температура будет постепенно повышаться:

— В понедельник температура днем будет находиться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. А потом начнется курс на повышение. Во вторник, 10 января, температура повысится до минус 10 градусов. А в среду будет уже 7 градусов ниже нуля.

По прогнозу эксперта, вероятность осадков появится только в среду, 11 января. Кроме того, может подняться метель из-за порывистого ветра со скоростью до 10–15 метров в секунду.

А в четверг, 12 января, ожидается от минус 5 до 10 градусов.

В выходные температура воздуха будет близка к нулю, рассказал метеоролог. Самым теплым днем предстоящей недели станет воскресенье, 15 января:

— В пятницу и субботу будет минус 1 ночью и минус 6 градусов днем. А в воскресенье в столице ожидается минус 1 градус.

Атмосферное давление на этой неделе будет слабо падать, предупредил Ильин:

— В понедельник атмосферное давление будет в пределах 760 миллиметров ртутного столба. Во вторник возможно кратковременное повышение. А в следующие дни недели оно будет постепенно снижаться. В пятницу и субботу атмосферное давление ожидается на уровне 756–757 миллиметров ртутного столба.

Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы: температура воздуха утром в субботу на метеостанции на ВДНХ составила минус 23,4 градуса.