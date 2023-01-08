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Синоптик Ильин: Традиционные крещенские морозы в Москве в этом году отменяются

Анастасия Харламова

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Город
Синоптик Ильин: Традиционные крещенские морозы в Москве в этом году отменяются
Фото: Вечерняя Москва

На Крещение в столице ожидаются околонулевые температуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, москвичам не стоит ждать привычных крещенских морозов.

— По данным, которые соответствуют сегодняшнему дню, 18 января в Москве ожидается от нуля до минус 2 градусов. В Крещение, 19 января, температура воздуха будет около нуля днем, а ночью — минус 1–3 градуса, — сообщил Ильин.

Синоптик отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за 5–7 дней до праздника.

— Однако пока можно говорить, что традиционные крещенские морозы в этом году отменяются, — добавил специалист.

Также Ильин рассказал «Вечерней Москве», какая погода будет в столице на предстоящей неделе. По словам эксперта, с 9 января в Москве начнется постепенное потепление.

Однако пока в столице стоят крепкие морозы. Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы: температура воздуха утром в субботу на метеостанции на ВДНХ составила минус 23,4 градуса.

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