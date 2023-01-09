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Новые специальные выплаты появились в России для медиков

Евгений Белоусов
Экономика
Новые специальные выплаты появились в России для медиков
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 1,1 миллиона человек получат новые специальные выплаты для медиков. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры — кому они положены, — сказал председатель правительства.

Размер доплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. На реализацию этой цели выделили более 152 миллиардов рублей.

Новую выплату получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.

Кроме того, выплаты также распространяются на медиков из новых регионов России, присоединенных к стране после осенних референдумов, отмечается на сайте правительства.

До этого сообщалось, что Социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Новая практика заменила нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Среди них две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет и столько же ежемесячных выплат на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет.

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