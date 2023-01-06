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Соцфонд одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет

Лейла Алиева
Общество
Соцфонд одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда, — говорится в сообщении.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям 5 действовавших ранее мер поддержки, среди них — 2 ежемесячные выплаты на 1-го и 3-го ребенка до 3-х лет, 2 ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности, говорится на сайте Соцфонда.

С начала нового года в стране начал работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».

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