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Жительница Омска запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Омска запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту трансляции жительницей Омска стрима, во время которого женщина распивала алкоголь и не обращала внимания на плачущего на этом фоне ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства в понедельник, 9 января.

По данным ведомства, проверить нерадивую мать сотрудники СК решили после просмотра в социальных сетях записи выступления гражданки.

По результатам проверки при необходимости будет принято решение о применении мер реагирования, сообщили на сайте ведомства.

По данным СМИ, у девушки есть и другие дети. В ролике она говорила, что ее ребенок нуждается в операции, однако органы опеки якобы отказались реагировать на ситуацию, назвав стрим способом заработка.

Еще одна мать в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с семилетним сыном и напала на него с ножом. Ребенка госпитализировали, а жительницу Подмосковья задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

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