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Пьяная жительница Подмосковья чуть не зарезала семилетнего сына

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяная жительница Подмосковья чуть не зарезала семилетнего сына
Фото: СК РФ

Жительница Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чуть не зарезала собственного сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 9 января.

По ее словам, преступление произошло вечером 6 января в городском округе Коломна. Пьяная 23-летняя местная жительница поссорилась со своим семилетним сыном и в ходе конфликта ударила его ножом в живот.

Мальчик выжил, его госпитализировали. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Вскоре женщину задержали. В ходе допроса она признала свою вину. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Другое нападение с ножом произошло в центре столицы. 6 января в коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре поссорились два жильца. В результате конфликта 24-летний москвич несколько раз ударил холодным оружием своего соседа 1978 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали, свою вину он признал. Позже следователи обнаружили на месте преступления предполагаемое орудие убийства.

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