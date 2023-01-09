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Два павильона закроют на санитарный день в Московском зоопарке 10 января

Лейла Алиева
Город
Два павильона закроют на санитарный день в Московском зоопарке 10 января
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке 10 января будут закрыты павильоны «Арахноландия» и «Комплексная выставка». Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в понедельник, 9 января.

— 10 января — санитарный день в павильоне «Арахноландия». Также будет закрыта «Комплексная выставка», которая включает в себя оранжерею, выставку амфибий и ночных бабочек, — говорится в сообщении.

При этом остальные павильоны продолжат работать в обычном режиме, передает Telegram-канал зоопарка.

Горожане могут увидеть в Московском зоопарке четыре вида медведей: бурого, белого, гималайского, а также больших панд. Большие панды Жуи и Диндин приехали в зоосад в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных, их можно встретить в павильоне «Фауна Китая».

Весной 2021 года в зоопарке поселились белые медведи Томпа и Хатанга. Они были привезены из Якутии и Заполярья, откуда их доставили в сильно истощенном состоянии. А в сентябре прошлого года в Москве поселился белый медведь Диксон, которого нашли на одноименном острове в тяжелом состоянии.

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