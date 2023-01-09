Умерла старейшая косатка «Москвариума» Нарния

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

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В «Москвариуме» в возрасте 17 лет скончалась косатка Нарния. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 9 января.

Нарния была самой старшей представительницей семьи косаток «Москвариума». При этом в медицинских показаниях млекопитающего не было никаких признаков болезни.

— Причина смерти была установлена после исследования, результаты которого были получены спустя несколько дней: Нарния умерла от острого заворота кишечника. К сожалению, этой патологии очень часто подвержены зубатые киты, в том числе и косатки, — говорится в сообщении.

Данное заболевание могут иметь не только косатки и дельфины, но и животные, которые обитают в искусственных условиях, отмечается на сайте «Москвариума».

До этого в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков рассказал «Вечерней Москве», что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков.