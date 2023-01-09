Бастрыкин поручил возбудить дело против запустившей стрим с плачущим ребенком жительницы Омска

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Омска, которая во время прямого эфира в социальных сетях распивала алкоголь и не следила за плачущим в этот момент ребенком. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах, — говорится в сообщении.

Женщина из Омска запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег. На кадрах она распивала алкоголь и не обращала внимания на плачущего на этом фоне ребенка. Сотрудники Следственного комитета инициировали проведение проверки по данному факту.

По сообщениям СМИ, у девушки есть и другие дети. В ролике она говорила, что ее ребенок нуждается в операции.