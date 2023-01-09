Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Обида, разочарование, злость»: психотерапевт Фомин объяснил, что кроется за откровениями принца Гарри

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Обида, разочарование, злость»: психотерапевт Фомин объяснил, что кроется за откровениями принца Гарри
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Во вторник, 10 января выходит в свет книга принца Гарри «Запасной». В ней принц рассказал сенсационные подробности своего детства и жизни в королевской семье. Многие поклонники шокированы таким поведением своего кумира, они не понимают, зачем взрослый мужчина озвучил грязные подробности своей жизни. Психотерапевт Евгений Фомин объяснил «Вечерней Москве», какие у него могут быть психологические проблемы в связи с таким провокационным поведением.

По словам специалиста, британский принц Гарри может позволить себе рассказывать публике любые факты из своей биографии. Такое поведение принято среди известных людей.

— Принц Гарри имеет права рассказать миру свои мысли и биографию. Это широко распространенная в публичной среде практика. Это вполне нормально в современных реалиях. Отмечу, что обычно люди публикуют свою биографию к завершению карьеры или жизни. Конец профессиональной деятельности у принца Гарри произошел, так и не начавшись. Он всегда был запасным. У него немного шансов стать монархом, — считает Фомин.

Психотерапевт уверен, что принц Гарри готов на многое ради популярности и внимания публики. Таким образом он удовлетворяет свои амбиции:

— Он привык к популярности. Если принц Гарри является запасным монархом, то он решил попробовать себя в роли публичной персоны. Ему нравится, что его обсуждают. Такое поведение помогает реализовать амбиции, которые есть у принца Гарри по факту его рождения. Он понимает, что не может их реализовать классическим путем, поэтому идет обходными путями. В том числе используя пикантные факты из своей жизни. Им движут обида, нереализованность, разочарование и злость на окружение.

Фомин подчеркнул, что у принца Гарри присутствует невротизация. Амбиции — это уже невротичность. Однако она не является патологией. Все успешные люди в определенной степени невротизированы. Невроз позволяет им добиваться своих целей и успеха в жизни.

Ранее британский принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что это должна быть именно семья, а не институция. По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом. Гарри подчеркнул, что считает такой подход к семейным отношениям неправильным.

Знаменитости Книги Принц Гарри Психология
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте