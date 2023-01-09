«Обида, разочарование, злость»: психотерапевт Фомин объяснил, что кроется за откровениями принца Гарри

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Во вторник, 10 января выходит в свет книга принца Гарри «Запасной». В ней принц рассказал сенсационные подробности своего детства и жизни в королевской семье. Многие поклонники шокированы таким поведением своего кумира, они не понимают, зачем взрослый мужчина озвучил грязные подробности своей жизни. Психотерапевт Евгений Фомин объяснил «Вечерней Москве», какие у него могут быть психологические проблемы в связи с таким провокационным поведением.

По словам специалиста, британский принц Гарри может позволить себе рассказывать публике любые факты из своей биографии. Такое поведение принято среди известных людей.

— Принц Гарри имеет права рассказать миру свои мысли и биографию. Это широко распространенная в публичной среде практика. Это вполне нормально в современных реалиях. Отмечу, что обычно люди публикуют свою биографию к завершению карьеры или жизни. Конец профессиональной деятельности у принца Гарри произошел, так и не начавшись. Он всегда был запасным. У него немного шансов стать монархом, — считает Фомин.

Психотерапевт уверен, что принц Гарри готов на многое ради популярности и внимания публики. Таким образом он удовлетворяет свои амбиции:

— Он привык к популярности. Если принц Гарри является запасным монархом, то он решил попробовать себя в роли публичной персоны. Ему нравится, что его обсуждают. Такое поведение помогает реализовать амбиции, которые есть у принца Гарри по факту его рождения. Он понимает, что не может их реализовать классическим путем, поэтому идет обходными путями. В том числе используя пикантные факты из своей жизни. Им движут обида, нереализованность, разочарование и злость на окружение.

Фомин подчеркнул, что у принца Гарри присутствует невротизация. Амбиции — это уже невротичность. Однако она не является патологией. Все успешные люди в определенной степени невротизированы. Невроз позволяет им добиваться своих целей и успеха в жизни.

Ранее британский принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что это должна быть именно семья, а не институция. По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом. Гарри подчеркнул, что считает такой подход к семейным отношениям неправильным.