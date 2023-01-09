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Более 44 миллионов поездок на городском транспорте совершили москвичи на каникулах

Лейла Алиева
Город
Более 44 миллионов поездок на городском транспорте совершили москвичи на каникулах
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Жители столицы совершили 44,6 миллиона поездок на городском транспорте в период с 31 декабря по 8 января. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— За время праздников на метро, МЦК, МЦД, автобусах, электробусах и трамваях совершено 44,6 миллиона поездок. Благодарим пассажиров за то, что выбирали городской транспорт и с пониманием относились к дополнительным мерам безопасности, — отметил он.

Чаще всего москвичи пользовались метро и МЦК — 28,4 миллиона поездок. На автобусах, электробусах и трамваях они совершили 14 миллионов поездок, а на МЦД — 2,2 миллиона.

Наиболее активным днем оказалось 5 января — тогда пассажиры совершили более 6,2 миллиона поездок на городском транспорте, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Специалисты построят в 2023 году 14 новых станций столичного метро. Кроме того, идут строительные работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки метро и Солнцевской линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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