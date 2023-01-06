Почти 15 станций метро построят в Москве в 2023 году

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Специалисты построят в этом году 14 новых станций столичного метро. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии. В этом году мы обязательно их откроем для пассажиров, — отметил он.

Кроме того, идут строительные работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки метро и Солнцевской линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

Наконец, специалисты строят новые радиальные ветки — Троицкую и Рублево-Архангельскую, передает Интерфакс.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ метро. Теперь там начнутся пусконаладочные работы, а в наступившем году новую ветку метрополитена введут в эксплуатацию.

До этого Бочкарев сообщил, что более 12 тысяч специалистов задействовано в строительстве метрополитена. В настоящее время идут финальные работы по строительству БКЛ, также завершается возведение депо «Аминьевское» и «Нижегородское».