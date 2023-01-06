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Андрей Бочкарев: Свыше 12 тысяч человек задействовано в строительстве метро Москвы

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Свыше 12 тысяч человек задействовано в строительстве метро Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Свыше 12 тысяч рабочих задействованы в строительстве столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 6 января.

— Всего у нас трудится больше 12 тысяч человек, работают сейчас на объектах строительства метрополитена. Это объекты Большой кольцевой линии и на объектах ввода 2023 года, — рассказал он.

В настоящее время идут финальные работы по строительству БКЛ. Также завершается возведение депо «Аминьевское» и «Нижегородское», передает агентство городских новостей «Москва».

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ метро. Теперь начнутся пусконаладочные работы, а в наступившем году новую ветку метрополитена введут в эксплуатацию.

2 января мэр сообщил, что в 2023 году ожидается активное развитие метрополитена. В частности, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро, а на БКЛ откроется 9 станций.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро Андрей Бочкарев
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