Самолет Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за информации о мине

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Самолет авиакомпании Azur Air, который направлялся из Москвы на Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщений о минировании. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

— Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат, — сказал он.

В данный момент производится высадка пассажиров, передает ТАСС.

В конце декабря 2022 года в МЧС сообщили, что самолет, который направлялся из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска.

На борту воздушного судна находилось 112 пассажиров, которые были эвакуированы. Причиной экстренной посадки стало возгорание зарядного устройства.