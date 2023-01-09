Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самолет Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за информации о мине

Лейла Алиева
Происшествия
Самолет Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за информации о мине
Фото: moscow-live

Самолет авиакомпании Azur Air, который направлялся из Москвы на Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщений о минировании. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

— Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат, — сказал он.

В данный момент производится высадка пассажиров, передает ТАСС.

В конце декабря 2022 года в МЧС сообщили, что самолет, который направлялся из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска.

На борту воздушного судна находилось 112 пассажиров, которые были эвакуированы. Причиной экстренной посадки стало возгорание зарядного устройства.

Россия Авиация Индия Самолеты
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте