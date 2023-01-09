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Кармические ошибки: ведьма Полынь рассказала, выйдет ли Ольга Бузова замуж в 2023 году

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Кармические ошибки: ведьма Полынь рассказала, выйдет ли Ольга Бузова замуж в 2023 году
Фото: YouTube / Начало

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова не предназначена для семейной жизни. Из-за кармических ошибок примерить на себя роль невесты ей не суждено. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведьма Алена Полынь.

Причина, по которой звезда не может обрести женского счастья, как уточнила ведунья, кроется в ее карме.

— У нее нет родовых проклятий, которые хоть как-то могли бы повлиять на возможность Бузовой создать семью, — сказала Полынь. — Просто у каждого человека есть собственная карма, наработанная в предыдущем воплощении. И у телезвезды в ситуации с личной жизнью стоит знак «минус». Она не наработала семейных отношений в прошлом. Как следствие, ей не суждено стать семейным человеком.

При этом личная жизнь у знаменитости есть: ее любят и замечают мужчины, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Вот правда, совместная жизнь с избранником, даже если она с ним расписывается, тоже не перерастает в полноценные семейные отношения, — продолжила Полынь. — Любая связь все равно подлежит разрухе. Это означает, что звезда не предназначена для семейной жизни и вряд ли она на себя в ближайшие годы примерит роль невесты. Вот такой негативный кармический ответ.

Что касается заявлений Бузовой о ее намерении выйти замуж в 2023 году, то это, по мнению ведьмы, всего лишь пиар.

— Ежегодно у нее возникает ситуация, при которой она может расписаться: как с целью напомнить о себе прессе, так и в реальности, — сказала ведунья. — Но этого не происходит именно по причине ее личной кармы, которая не предполагает создания семьи. То есть ей судьба постоянно отказывает в замужестве.

Наличие статуса «холостячки» отнюдь не означает, что поющая телеведущая обречена на одиночество.

— Это точно не тот человек, который будет одинок. У нее в жизни всегда будет партнер. И в 2023-м она тоже будет в паре. Но любовная история снова не завершится вальсом Мендельсона, — предположила яснознающая.

Ведьма отметила, что, помимо кармы, есть и внутренняя обида на мужчин, которые Ольгу в свое время бросили. По словам Полыни, этот статус «брошенки» косвенно влияет на возможность артистки реализовать себя как семейного человека.

Накануне теледива опубликовала в одной из соцсетей видео с гаданием в ночь на Рождество. На кадрах видно, как знаменитость достает из стаканчиков бумажки с предсказаниями и озвучивает, что ее ждет в наступившем году. Помимо путешествий и приобретения недвижимости, звезду, как было сказано в одной из записок, в 2023 году ожидает непременное замужество.

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