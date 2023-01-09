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Новый выставочный проект «Крупным планом» представят в Музее Победы 

Лейла Алиева
Город
Новый выставочный проект «Крупным планом» представят в Музее Победы 
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 12 января покажут новый выставочный проект «Крупным планом». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект состоит из цикла выставок, которые будут обновляться каждый месяц. Гости смогут узнать о выдающихся событиях и подвигах героев Великой Отечественной войны на примере личных историй людей, чьи вещи не так давно поступили в фонды музея.

Стартует цикл с коллекции личных вещей пилота Владимира Чечеткина, который в 1941 году организовывал службу связи гражданской авиации, вывозившую раненых с фронта в госпитали.

В экспозиции представят защитную маску летчика и штатный наручный компас, который изобрел российский картограф Владимир Андриянов в начале XX века. При этом на тачскрине также покажут фотографии и документы, которые расскажут о судьбе и боевом пути Чечеткина.

До этого в Музей Победы на вечное хранение была передана биография летчика, дважды Героя Советского Союза Василия Мыхлика. Теперь москвичи смогут ознакомиться с биографией героя и увидеть его фотографию не только на сайте проекта, но и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы».

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