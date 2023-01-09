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Биографию летчика-героя передали на вечное хранение в Музей Победы

Араз Салехов
Город
Биографию летчика-героя передали на вечное хранение в Музей Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музей Победы на вечное хранение передана биография летчика, дважды Героя Советского Союза Василия Мыхлика. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Василий Мыхлик был командиром эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта. По его инициативе на самолетах полка летчики рисовали силуэт Петропавловской крепости с подписью «За Ленинград», — рассказал руководитель проекта Андрей Широков.

Биографию летчика-героя передали на вечное хранение в Музей Победы Фото: Пресс-служба Музея Победы

Теперь ознакомиться с биографией героя и увидеть его фотографию можно не только на сайте проекта, но и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы» в музее.

В прошлом году коллекция фондов Красногорского филиала Музея Победы пополнилась примерно 400 новыми предметами. В общей сложности в коллекции музея хранится свыше 40 тысяч предметов.

Также стало известно, что свыше 150 волонтеров поучаствовали в новогоднем квесте Музея Победы «Елка Победы. Zащитить Новый год», который проходил с 24 декабря по 8 января. Многие добровольцы были не из столичного региона: они приехали в город специально на это мероприятие.

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