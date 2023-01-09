Около 400 раритетов пополнили фонды филиала Музея Победы в Красногорске

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В прошлом году коллекция фондов Красногорского филиала Музея Победы пополнилась примерно 400 новым предметами. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Это количество почти в три раза превышает поступления 2021 года.

По словам заведующей Красногорским филиалом музея Маргариты Иващенко, в общей сложности в коллекции музея хранится свыше 40 тысяч предметов.

Так, например, в учреждении можно найти личные вещи начальника оперативного отдела Красногорского лагеря № 27 полковника Михаила Кудрявцева, 13 выпусков периодического издания «Tygodnik ludowy» за 1938-39 годы и многое другое.

До этого стало известно, что выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.

Посещаемость сайта Музея Победы в 2022 году увеличилась почти на 40 процентов. По итогам года количество уникальных посетителей портала составило 2,8 миллиона человек.