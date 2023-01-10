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МИД РФ заявил о непринятии корысти Запада, выдаваемой им за чаяния других стран

Егор Провоторов
В мире
МИД РФ заявил о непринятии корысти Запада, выдаваемой им за чаяния других стран
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило о непринятии использования Западом шантажа и угроз, а также его корыстных стремлений, выдаваемых за чаяния других государств. Об этом говорится в сообщении дипведомства, распространенном в понедельник, 9 января.

В МИД обратили внимание на ситуацию внутри Венесуэлы, на которую пытаются повлиять на Западе. Лишь общепризнанные нормы международного права и принципы, закрепленные в Уставе ООН, будут служить основой для межгосударственного диалога на равных правах и взаимном уважении, а также для поддержания справедливого и устойчивого миропорядка, добавили в министерстве.

В качестве примера МИД РФ привел ситуацию в Латинской Америке. Несмотря на функционирование Национальной ассамблеи Венесуэлы, Запад продолжает подстрекать местную оппозицию с целью сохранить доступ к рычагам управления Боливарианской республикой, заметили в ведомстве.

Внешнеполитическое ведомство РФ заметило, что временное правительство во главе с Хуаном Гуайдо было ликвидировано. Однако, несмотря на это, задачи западных кураторов «цветной революции» в республике остаются прежними, пишет ТАСС.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты ее работы к нулю.

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