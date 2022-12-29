Лавров сообщил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

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Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты ее работы к нулю. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов. Он превратил ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее антироссийскими установками. Поляки преуспели только в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю, — заявил он в интервью РИА Новости.

Лавров отметил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, однако последние годы она находится в глубоком кризисе.

Киевский режим пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с РФ. Об этом заявил 27 декабря Сергей Лавров. По его словам, достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территорию Польши.